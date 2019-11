AVERSA (red.cro.) – E’ attualmente ricoverato all’ospedale di Aversa il 55enne, sfortunato protagonista dell’incidente avvenuto ieri sera in via dell’Archeologia, nella città normanna, non molto distante dal istituto di ragioneria. forse a causa del manto stradale scivoloso e viscido per la pioggia, l’uomo, alla guida dello scooter, è scivolato sbattendo contro l’asfalto. Le condizioni sono preoccupanti ma non pare sia in pericolo di vita.