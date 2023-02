AVERSA. Sequestrata area residenziale con 19 appartamenti. Indagati in 5 tra imprenditori e dirigenti del comune

L’operazione è stata compiuta dai carabinieri del Nucleo investigativo, che operano all’interno del Gruppo di Aversa, e coordinata dalla procura normanna di Napoli Nord

AVERSA – Un complesso edilizio residenziale, composto da 19 unità abitative, è stato sottoposto a sequestro ad

Aversa per violazioni in materia urbanistica. Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Napoli Nord ed eseguito

dai Carabinieri del Nucleo investigativo di Aversa, scaturisce da una più articolata attività investigativa eseguita nei confronti di 5 persone, tra imprenditori, professionisti e funzionari dell’Area urbanistica del Comune di Aversa, per i reati, iscritti a vario titolo, di lottizzazione abusiva ed abuso d’ufficio.

Le indagini della Procura di Napoli Nord, con sede ad Aversa, avrebbero fatto emergere irregolarità e difformità dell’immobile realizzato rispetto a quello autorizzato, a seguito di rilascio di permesso a costruire.

Le

opere edilizie eseguite avrebbero comportato un notevole incremento delle cubature e aggravato significativamente il carico urbanistico, alterando il complessivo assetto del territorio.

II

sequestro, spiega la Procura di Napoli Nord diretta dal procuratore Maria Antonietta Troncone, “trova il suo fondamento nell’accertamento dell’elevata potenzialità abitativa dell’opera, in larga parte già tradottasi in concreto maggiore carico urbanistico con la vendita e la successiva occupazione degli immobili ultimati, a cui avrebbe dovuto seguire il potenziamento delle opere di urbanizzazione già esistenti, non previsto nelle scelte di pianificazione urbanistica adottate dagli organi competenti”.