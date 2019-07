AVERSA. Si aggirano in un’auto, a fari spenti, tra le vetture parcheggiate. Sorpresi dai carabinieri. Denunciati in tre

AVERSA – I Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile del Gruppo di Aversa, in quel centro, durante la scorsa notte, nel corso di un servizi volto ad infrenare la recrudescenza dei reati predatori, con particolare riferimento ai furti di autovetture, hanno proceduto all’identificazione ed al deferimento in stato di libertà per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, di F.A. 21 anni, F.M. 26 anni, e di un diciassettenne, tutti residenti a Napoli.

I tre, sono stati sorpresi dai militari dell’Arma mentre, a bordo di un autovettura, in loro uso, a fari spenti, si accostavano, con fare sospetto, di fianco ad altri due mezzi parcheggiati sulla pubblica via.

A seguito dell’immediato controllo e della perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di un dispositivo interfaccia supporto obde protocols, modello ad100 usato per bypassare le centraline delle auto e metterle in moto, e di strumenti atti allo scasso, quali due cacciaviti con manico in plastica, di un cacciavite a T opportunamente modificato allo scopo di scassinare il cilindro del bloccasterzo, e di una pendrive da 16 gb.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.