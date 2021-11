AVERSA “Siamo una squadra fortissimi”: a De Novellis, iper-amico dell’assessore Marco Villano, le lucrose casette di Natale di Parco Pozzi

Il bando e l’esito lo pubblicheremo nei prossimi giorni: vediamo se qualcuno smentisce

AVERSA (g.g.) A quanto pare si chiama Asd Aragonese, Associazione sportiva dilettantistica e, se è una Asd si occupa di promozione della pratica sportiva. Ci risulta, ma magari domani saremo più precisi, che a questa Asd Aragonese è stata affidata a conclusione di una non meglio precisata procedura di evidenza pubblica, la gestione delle cosiddette casette di Natale all’interno del Parco Pozzi. Non è uno scherzo, perché ogni commerciante che vorrà esporre e vendere i suoi prodotti pagherà cifre significative a questa Asd, la quale garantirà gli allestimenti.

E fin qui niente di particolare. A pensarci bene, però, non c’è niente di particolare neppure nel resto di questa storia. Quanti articoli abbiamo scritto su affidamenti, su appalti aggiudicati a imprese o, come in questo caso, ad associazioni in cui amici stretti dei motori di committenza costituivano i vari dominus? Centinaia, forse migliaia. Il problema è sempre lo stesso e quando noi lo esplicitiamo incrociamo solo indifferenza da anni. E, invece, la provincia di Caserta, la Campania, il Sud soprattutto, anche se da questo fenomeno non solo esenti le altre regioni d’Italia ma comunque in misura molto minore rispetto a noi, l’articolo 353 del codice penale andrebbe abolito. Lo diciamo, lo ripetiamo perché tutto sommato ci accontentiamo visto che negli anni nulla è mai successo di rilevante quando abbiamo raccontato nel dettaglio storie di gare truccate che pure un bambino di sei anni se ne sarebbe accorto.

Allora, chi è questa benedetta Asd Aragonese? Il riferimento ci conduce direttamente al cognome De Novellis. “Un corpo e un’anima”, cantavano Wess e Dori Ghezzi. Poi venne Renato Zero con “Il Triangolo”. Un corpo e un’anima sono sicuramente questo De Novellis e Marco Villano, vice di Stefano Graziano e rientrato in gioco nella stanza dei bottoni grazie alla nomina a superassessore ai Lavori pubblici e all’Urbanistica ottenuta da un allora disperato Alfonso Golia che cercava i voti per realizzare il ribaltone. De Novellis, a riguardo, rispose a suo tempo alla chiamata di Graziano e di Villano quando quest’ultimo si candidò a sindaco di Aversa, alle elezioni successive alla caduta e alla morte di Giuseppe Sagliocco.

Si diceva, un corpo, un’anima e un triangolo. Stavolta, il triangolo sì e funziona bene perché Mario De Michele, già assessore al Comune di Aversa prima del ribaltone e soldato fedele a sua volta di Marco Villano dice in questi giorni di rappresentare, come se si trattasse di una sorta di avvocato d’affari, gli interessi dell’Asd Aragonese soprattutto in vista del lucroso evento natalizio. Siamo arrivati a tre e lasciamo stare il quarto. Perché in questa storia c’è anche la benedizione del consigliere comunale Pasquale Fiorenzano, di professione mast e fest, in questi tempi si chiamano pr, Lo citiamo solo perché il De Novellis lo ha sostenuto fortemente alle ultime elezioni.

Tra le tante fotografe che abbiamo trovato di questo gruppo di amici messi insieme dal divertimento, dagli eventi e dalla narrativa fluviale dei social. Ne abbiamo selezionata una: Marco Villano è quello in piedi. Accosciati, da sinistra, Mario De Michele e per l’appunto, il De Novellis prima di una partita di calcio o di calcetto.

Verrebbe da dire “siamo una squadra fortissimi”.