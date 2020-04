AVERSA. Tenta d’introdursi nel bar del distributore di carburante. Messo in fuga dalla vigilanza virtuale

AVERSA – Nonostante le restrizioni imposte dal Governo a causa del Coronavirus, in provincia di Caserta continua a destare preoccupazione l’ondata di delinquenza che si abbatte su aziende e attività commerciali.

Ad Aversa, la notte scorsa, un tentativo d’intrusione è stato sventato ad un distributore di carburante Dipato sito in viale Europa ad Aversa. Un uomo, come si vede dal video, ha violato il perimetro sul retro della struttura con il probabile obiettivo di fare irruzione nel magazzino del bar-tabacchi annesso all’attività commerciale. Il vigilante virtuale, in postazione remota, ha rilevato la presenza del ladro attivando i protocolli di emergenza prevenendo danni e mettendo in sicurezza l’area.