AVERSA. Tregua nei contagi. Fermi a 70 positivi da 24 ore

AVERSA – “Fortunatamente oggi non registriamo nessun nuovo caso, pertanto la situazione ad Aversa resta ferma a 70 casi attualmente positivi – lo ha affermato il sindaco di Aversa Alfonso Golia nel suo quotidiano aggiornamento ai cittadini della situazione Coronavirus attraverso il social Facebook –

Un dato importante perché oggi in Campania sono stati registrati 193 positivi di cui la maggior parte rientrati dalle vacanze.

Il dato alto regionale non ci deve allarmare perché è frutto dello screening di massa che la nostra regione sta mettendo in campo per chi rientra dalle zone a rischio.

Contemporaneamente continuiamo a lavorare a stretto contatto con i dirigenti scolastici per l’avvio dell’anno scolastico. Dell’incontro in Regione al momento non è trapelata alcuna notizia ma noi speriamo che si scelga la strada del buon senso e di iniziare le attività didattiche direttamente dopo le elezioni”.