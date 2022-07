AVERSA. Ubriaco molesta clienti fuori un bar

AVERSA – Anche in questo weekend non sono mancate le liti. Venerdì sera fuori a un bar di via Corcioni, un ubriaco stava molestando dei clienti.

Nelle scorse ore, poi, li agenti del comando di polizia locale di Aversa hanno notificato il provvedimento di chiusura a cinque locali per il mancato rispetto dell’ordinanza che prevede lo stop alla musica.

Le attività commerciali coinvolte sono situate nelle zone più calde della movida cittadina e in particolare in via Giolitti, via Seggio, via Belvedere, via Di Jasi. Si tratta di misure a tempo che già nel recente passato hanno riguardato diversi locali tra pub, bar, discoteche e ristoranti.