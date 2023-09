AVERSA VIOLENTA. Rissa a testate al parco Pozzi: un giovane tira fuori un coltello. In via Diaz agenti della municipale accerchiati e minacciati mentre…

Microcriminalità in crescita, città nelle mani dei delinquenti

AVERSA – Agenti della Polizia Municipale accerchiati e minacciati. E’ quanto accaduto nella tarda serata di venerdì durante le ore della movida mentre gli agenti della Polizia Municipale si trovavano all’incrocio tra via Diaz e viale Kennedy bloccando la circolazione per garantirne la sicurezza pubblica. Improvvisamente sono stati accerchiati da alcune persone, residenti nell’area nord di Napoli. Solo l’intervento dei rinforzi della polizia locale ha riportato la calma permettendo agli agenti di continuare il loro lavoro sanzionando le auto in divieto di sosta.

Purtroppo questo non è stato il singolo episodio che si è verificato in città.

Durante i festeggiamenti della Madonna di Casaluce al parco Pozzi un altro episodio ha destato preoccupazione. Un giovane dopo aver completato un giro sulle giostre, installate per l’appunto al parco Pozzi, ha improvvisamente aggredito un altro ragazzo con una testata scatenando la rissa. Non molto distante dalle giostre sempre al parco Pozzi una discussione tra coetanei è degenerata: uno dei giovani ha estratto un coltello dalla tasca innescando una fuga precipitosa e creando momenti di paura tra le famiglie presenti.