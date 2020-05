AVERSA. Violenta rissa tra ragazzi durante la movida, arriva la polizia

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) – Momenti di tensione ieri sera in via Giolitti, alle spalle del Municipio ad Aversa. Nella serata si è verificato un vero e proprio assembramento di persone, perlopiù ragazzi e giovanissimi.

Per motivi ancora da accertare, alcuni di loro si sarebbero resi protagonisti di una violenta rissa. Qualcuno ha allertato le forze dell’ordine che sono giunti subito sul posto per fermare i litiganti che, udite le sirene in arrivo, si sono dati alla fuga. Ora gli agenti normanni sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto e identificare i soggetti coinvolti.