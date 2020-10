Avviata una raccolta fondi per la 22enne Francesca. Lotta in un letto di un centro medico per tornare alla vita

CASERTA – Francesca Cardona, 22enne casertana, è da mesi in coma in un letto di un centro medico. Durante le ultime feste natalizie, è stata male a causa di una infezione virale che l’ha condotta ad un blocco dei reni, poi ad un infarto e al coma. I genitori vorrebbero trasferirla in una centro a Ferrara e poi in Austria ma per queste cure servono fondi. A tale scopo è stata aperta una pagina facebook da dove è possibile attingere a tutte le informazioni utili per chi volesse contibuire ed aiutare questa ragazza e i suoi genitori a ritornare alla vita:

https://www.facebook.com/Uniti-per-Francesca-100328831862814/