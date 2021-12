Bagno di folla per l’ultimo saluto a Lucia, morta per un malore improvviso

ORTA DI ATELLA (Lidia e Christian de Angelis) Bagno di folla per l’ultimo saluto alla dolcissima Lucia Tagliabue Moriello 40 anni. Stamani alle 10 presso la Chiesa San Massimo Vescovo a Orta di Atella si sono celebrati i funerali della donna, che lascia il compagno e l’amata figlioletta. Lucia era originaria di Casacalenda (CB), ma viveva e lavorava ad Orta di Atella, era una valida operatrice sanitaria, sempre pronta a prendersi cura degli anziani e di chi soffriva, generosa dal cuore d’oro. La sua improvvisa dipartita causata da un infarto fulminante avvenuto mentre l’altra notte era a casa, ha lasciato tutti sotto shock. Inutili i tentativi di salvarla, purtroppo per la donna non vi è stato nulla da fare. Questo l’addio di Maria Guerrera “Mmm… Eri sempre nei miei pensieri, la prima dalla quale passavo eri sempre tu. Sono passata settimana scorsa, ci siamo salutate a gran voce, ci saremmo riviste per il Natale, stavo preparando le cose da portarti.. E ora?… Invece di passare x gli auguri dovrò passare per il grande saluto…. Mi dispiace tantisimoooo…. Qui ad Orta ho conosciuto tantissime belle persone e tu eri una di quelle… Si sentirà tanto la tua mancanza…. Un fortissimo abbraccio a tutta la famiglia….!”