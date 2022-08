BAIA DOMIZIA Concerto interrotto dal temporale e nel fuggi fuggi generale rubate le bici elettriche dei vigili urbani

Giovedì sera all’Arena dei Pini l’interruzione del concerto dei Pinguini tattici nucleari. Rubati i due mezzi in dotazione alla polizia municipale di Cellole

BAIA DOMIZIA Giovedì scorso, 11 agosto, il tanto atteso concerto all’Arena dei Pini della band bergamasca “Pinguini Tattici Nucleari”, è stato interrotto da un violento temporale. Migliaia le persone che si erano lì radunate per assistere al live.

Sarà stata proprio la confusione, la pioggia battente, il vento ed il fuggi fuggi generale a far sì che qualcuno potesse rubare, indisturbato, due bici elettriche in dotazione ai vigili urbani di Cellole. Gli agenti della municipale, infatti, si sono accorti del furto ma, putroppo, non sono riusciti ad individuare il o i colpevoli.