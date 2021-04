Bambina di 6 anni della “Principe di Piemonte” di S.MARIA C.V. positiva al Covid. La mamma risponde alle accuse di averla mandata a scuola pur sapendolo

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Una bambina di 6 anni dell’istituto “Principe di Piemonte” di S.Maria C.V., alunna della I° D, è risultata positiva al Covid.

A confermarlo è sua madre, la quale, in una nota vocale che in queste ore sta ha fatto – e sta ancora facendo – il giro della città, smentisce la voce secondo la quale, a sua detta, avrebbero accusato lei e suo marito di essere genitori irresponsabili e di aver mandato la bambina a scuola pur essendo a conoscenza della sua positività al Covid.

La versione della donna, che noi riassumiamo di seguito, rende un racconto diverso: “È successo tutto nella giornata di oggi, in tarda mattinata. Abbiamo scoperto di essere positive al Covid io e mia figlia, mentre mio marito e il nostro figlio piccolo sono risultati negativi al tampone. Nessuno di noi aveva sintomi, men che meno la bambina, né avevamo motivo di credere di aver contratto il Covid. Lo abbiamo scoperto per puro caso, quando a mio padre è stato fatto per lavoro un tampone, risultato positivo questa mattina stessa. A quel punto ci siamo controllati tutti in famiglia e, appena saputo, mio marito è corso a prendere la bambina a scuola. Smentisco tutte le voci di corridoio che non raccontano il vero”.