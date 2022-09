Da chiarire la dinamica

MONDRAGONE – Dodicenne investito in sella alla sua bicicletta. E’ quanto accaduto questo pomeriggio in via degli Oleandri a Mondragone. L’adolescente era in bicicletta quando è stato travolto da un’auto, una Mercedes, guidata da un uomo del posto. Trasportato in codice verde presso la Clinica Pineta Grande per gli accertamenti e le cure del caso. Da chiarire la dinamica