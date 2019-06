Banconote false dalla Campania alla Francia. 8 CONDANNE. TUTTI I NOMI e LE PENE

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Nella giornata di ieri, 26 giugno 2019, è stata pronunciata dal G.U.P. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – nell’ambito di un procedimento definito nelle forme del rito abbreviato – una sentenza di condanna nei confronti di 6 persone, ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla produzione e all’introduzione, nella rete di spendita del territorio nazionale ed estero, di banconote false.

Il suddetto provvedimento giudiziario rappresenta la definizione processuale di un’articolata attività investigativa, condotta dal mese di novembre del 2017 a quello di marzo del 2018, che ha consentito di accertare incontrovertibilmente la sussistenza di un’associazione criminale dedita ad assicurare, in modo particolarmente spregiudicato ed efficiente, la produzione e lo smercio di banconote contraffatte, del valore nominale di € 20, 50, 100 e 500, dalla Campania verso altre località del territorio nazionale ed estero (Francia).

I soggetti condannati sono:

– FRESEGNA Raffaele, anni 8 mesi 1 giorni 10 di reclusione ed € 1333 di multa;



– DE MARTINO Enrico, anni 7 mesi 6 giorni 20 di reclusione ed € 1889 di multa;– DE MARTINO Vincenzo, anni 4 mesi 5 giorni 10 di reclusione;– VERRILLO Tommaso, anni 5 mesi 1 giorni 10 di reclusione ed € 1045 di multa;– MASTROPASQUA Vincenzo, anni 6 mesi 2 giorni 20 di reclusione ed € 933 di multa;– GALDI Raffaele, anni 2 mesi 10 di reclusione ed € 733 di multa;

Altri due imputati – TODINI Romolo e VAZZA Pasquale – sono stati condannati a pene detentive superiori ai 3 anni a seguito della definizione del procedimento attraverso sentenze di patteggiamento.

Nel corso delle indagini, condotte con l’ausilio di attività tecniche, corroborate da servizi di osservazione, controllo e pedinamento, sono stati sottoposti a sequestro:

– circa € 100.000,00 di banconote contraffatte, realizzate con grande maestria ed idonee ad ingannare la pubblica fede;

– materiale vario, composto da stampanti, toner, barattoli di vernice, colori, telai per serigrafia e conta banconote, ritenuto idoneo per la produzione di banconote false;

– operati tre arresti, in flagranza di reato, ed acquisiti inequivocabili riscontri sulla produzione e sullo smercio, sul territorio italiano e estero, di migliaia di banconote false, pronte ad essere immesse nelle locali reti di spendita attraverso una fitta attività di intermediazione.

Tutti i soggetti condannati in primo grado erano stati attinti, in data 18 ottobre 2018, da misure cautelari personali e, contestualmente all’esecuzione delle misure cautelari nei loro confronti, i Carabinieri della Compagnia di Capua, con la partecipazione di due agenti della Polizia Nazionale di Nanterre e Nancy (Francia), e personale di Europei, in esecuzione di Mandato di arresto Europeo emesso dal Giudice Istruttore del Tribunale Penale di Nancy (Francia), avevano tratto in arresto DE MARTINO Marco, MUSITI Antonino, MISITI Maria, PICCOLO Giorgio e PETTINATI Giovanni, ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione, al trasporto e all’immissione in circolazione, nel territorio francese, di banconote contraffatte.

L’attività investigativa – sul versante italiano e su quello francese – ha avuto una rapida e proficua evoluzione grazie al coordinamento tra le Autorità Giudiziarie della Procura dì Santa Maria Capua Vetere e del Tribunale Penale dì Nancy (Francia) che, in data 23/05/2018, presso la sede dell’EUROJUST dell’Aja (Olanda), con la partecipazione dell* Europei, quale organo di raccordo, hanno sottoscrìtto un protocollo con il quale è stata istituita una squadra investigativa congiunta, Italo/Francese (SIC), composta da magistrati italiani e francesi, nonché da personale del NORM detta Compagnia Carabinieri dì Capua e della Polizia Nazionale di Nanterre.

L’attività che ne è seguita, coordinata dalle Autorità Giudiziarie con due programmate riunioni tenutesi il 09/07/2018, in Nanterre, presso la sede della locale Polizia Nazionale e, in data 24/09/2018, presso la Procura di Santa Maria Capua Vetere – con la partecipazione degli organi delle due polizie giudiziarie e dell’Europol – ha consentito di acquisire importanti elementi sulle responsabilità da parte dei DE MARTINO nella produzione delle banconote false dirette in Francia e identificare tutti i soggetti coinvolti nell’attività nell’approvvigionamento delle banconote sul territorio italiano. La stessa mattina del 16/10/2018, contestualmente alle misure cautelari eseguite in Italia, la Polizia Nazionale di Nanterre, in Francia, con la partecipazione di due militari del NORM della Compagnia Carabinieri di Capua, ha eseguito, per analoghi reati, dieci misure restrittive emesse dall’A.G. di Nancy, nei confronti di altrettanti soggetti dimoranti in Francia, ritenuti coinvolti nell’articolata rete di trasporto e di spendita, nel territorio francese, delle banconote false prodotte in Italia.