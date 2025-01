Banda di ragazzini si diverte a distruggere gli specchietti delle auto

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Il fenomeno si è registrato in diverse aree della città

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) – Auto regolarmente parcheggiate la sera e ritrovare all’indomani, dai proprietari, con gli specchietti retrovisori distrutti. A fare denuncia, evidenziando un fenomeno che è diventato popolarissimo a San Nicola la Strada, sono state almeno tre persone. A quanto risulta, però, i danneggiati sono molti di più. La maggioranza ha evitato la denuncia perché, purtroppo, ha ammesso di ritenerla ‘inutile’. Si tratta comunque di un atto vandalico a tutti gli effetti, che secondo i residenti, è messo a punto da un gruppo di ragazzini che si diverte a passare così le serate. Il fenomeno si è registrato in diverse aree della città. Da via Bronzetti le prime segnalazioni, poi via Fuga, ma anche il centro con piazza Parrocchia e piazza Municipio. Insomma, un divertimento poco piacevole per le vittime di turno, anche perché in qualche caso, si tratta di macchine di un certo valore e le riparazioni sono piuttosto costose.

“Speriamo che i balordi siano ripresi dalle telecamere, e che ci sia davvero una punizione per loro”, hanno detto molti dei residenti.