CASALUCE – Malviventi in azione, ieri sera, a Casaluce. Nel mirino dei delinquenti sono finite due auto in sosta. In entrambi i casi i malviventi hanno rotto i finestrini e depredato gli abitacoli delle vetture. Esasperati i cittadini, purtroppo episodi di questo tipo si sono già verificati in passato. Si cerca di capire se i ladri siano stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona.