BCC apre anche a MARCIANISE. Giovedì l’inaugurazione

MARCIANISE – La Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro “S. Vincenzo de’ Paoli” apre una filiale anche a Marcianise. La nuova sede sarà in piazza Caduti di Nassiriya, civico 44/46. Il prossimo giovedì 16 luglio ne verrà festeggiata l’inaugurazione.

Considerate le origini contadine, Marcianise non poteva non avere una filiale del Credito Cooperativo. Banche locali, di prossimità, che promuovono il benessere economico e sociale del territorio delle sue famiglie, dei suoi giovani delle sue imprese con la forma giuridica della cooperativa. A differenza di quel che succede nella maggior parte delle banche commerciali, i clienti non sono numeri ma persone con la loro storia, i loro problemi, la loro vita. L’aspetto relazionale e valoriale ha la preminenza anche su quello economico e finanziario.

All’inaugurazione saranno presenti il presidente Roberto Ricciardi; don Paolo, parroco del Duomo di Marcianise; il commissario prefettizio Michele Lastella; il Presidente della Federazione Campana nonché Presidente della BCC di Napoli, Dott. Amedeo Manzo; il Dott. Lucio Alfieri, consigliere di amministrazione del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA e Presidente della BCC Comuni Cilentani e già Presidente della Federazione Campana; il Dott. Andrea Benassi, Responsabile Relazioni Istituzionali del Gruppo ICCREA; il Dott. Giacomo Pula, Responsabile; e il Presidente di Confindustria di Caserta Luigi Traettino.

Appuntamento alle ore 18.