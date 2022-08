BCC Terra di Lavoro e “Il coraggio dei bambini”: raccolta di sangue per i piccoli malati oncologici

La Banca di credito coopertativo presieduta da Roberto Ricciardi, in sinergia con l’associazione guidata da Alessandro Cannolicchio, ha organizzato la raccolta di sangue nel parcheggio della sede principale, a Casagiove.

CASERTA/CASAGIOVE Si è tenuta due giorni fa, nel parcheggio della sede principale della BCC Terra di Lavoro S. Vincenzo de’ Paoli in Casagiove, la raccolta di sangue a favore dei piccoli bambini malati oncologici.

Molteplici sono gli appelli che arrivano quotidianamente a mezzo social o media. In Estate poi, purtroppo, si moltiplicano le richieste di sangue, e gli ospedali vanno in affanno. Un po’ perché siamo tutti più rilassati e ci dimentichiamo dei problemi che quotidianamente affliggono le persone malate, un pò perché vogliamo essere lontani da realtà che ci ricordano la sofferenza ed il dolore.

Per questo motivo l’associazione “Il Coraggio dei Bambini”, sempre attiva sul territorio con tante iniziative a supporto della ricerca nel campo oncologico pediatrico ha lanciato il suo personale appello alla donazione di sangue coinvolgendo la BCC Terra di Lavoro S. Vincenzo de’ Paoli.

“Il 13 agosto ci arriva un whatsApp con una richiesta di aiuto, – ci racconta il presidente de Il Coraggio dei Bambini Alessandro Cannolicchio – al quale, anche se in un periodo dell’anno in cui sono tutti praticamente in ferie, non abbiamo non potuto rispondere. Da qui è partita la macchina organizzativa e la richiesta lanciata alla BCC Terra di Lavoro”

La BCC Terra di Lavoro non è nuova a queste iniziative, ricordiamo che nel luglio 2021, in collaborazione con altre associazioni, ha donato una macchina per il trasposto disabili all’ANIEP di Casagiove e anche in questa occasione la mutualità e la solidarietà, valori fondanti della cooperazione di credito, hanno consentito di aiutare i più deboli o meno fortunati.

“Non potevamo non rispondere all’appello de “Il Coraggio dei Bambini” – racconta il Presidente della BCC Terra di Lavoro Roberto Ricciardi – soprattutto quando si tratta di aiutare bambini meno fortunati. Tra l’altro l’associazione l’abbiamo vista nascere proprio nei nostri locali e conosciamo molto da vicino la tragedia dei coniugi Cannolicchio per la perdita dell’amatissima figlia Aurora, in quanto Alessandro lavora con noi. Abbiamo chiesto a tutti i nostri collaboratori di aderire alla campagna di donazione e devo dire, per niente sorpreso, che in tantissimi hanno aderito”

La BCC Terra di Lavoro, come ci dice il presidente Roberto Ricciardi è sempre stata vicina all’associazione in tutte le molteplici manifestazioni che propone nel corso dell’anno. Il 17 giugno 2022, Il Coraggio dei Bambini ha destinato il Premio Aurora M.P. Cannolicchio, proprio alla istituzione bancaria locale, per “attestare” la vicinanza sia all’associazione, ma più in particolare ai temi sociali che in tanti preferiscono dimenticare o addirittura ignorare.

“Sono rimasto veramente sorpreso quando ho visto i numeri dei donatori – continua Cannolicchio – perché essendo praticamente a Ferragosto e con una città semideserta, non mi aspettavo una risposta così massiccia. Qualcuno a conoscenza dell’iniziativa non ha esitato a partire da Ischia per venire a donare il sangue a Casagiove. Lasciatemi ringraziare il Presidente Roberto Ricciardi e tutta la struttura che non fanno mai mancare l’appoggio a tutte le nostre iniziative. Sono speciali e in qualità di dipendente della banca, non potevo chiedere colleghi migliori. Una grande famiglia che si stringe sempre al fianco del collega che è in difficoltà. Oggi è una grande fortuna.”