Beccati con la droga in auto. In tre segnalati alla Prefettura, 2 sono minorenni

CASERTA РLa Compagnia Carabinieri di Cassino, in occasione del weekend pre-natalizio, ha attuato servizi mirati alla prevenzione dei reati di microcriminalità e al controllo della circolazione stradale su tutto il territorio di competenza.

Segnalati alla Prefettura anche un 18enne e due 17enni, residenti in provincia di Caserta, trovati in possesso di cocaina.