Beccato dai Falchi della Questura, trovato con soldi e droga: 32enne in manette

CASERTA – Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un 32enne, originario della provincia di Caserta, per spaccio di droga.

In occasione dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, poliziotti della Sezione “Falchi” della Squadra Mobile hanno seguito i movimenti sospetti di un uomo, conosciuto come assuntore di sostanze stupefacenti. Poco dopo, è stato avvicinato da una vettura, il cui conducente, in cambio di denaro, gli ha consegnato una dose di cocaina. Dopo una perquisizione, è stato trovato in possesso di diverse centinaia di Euro, che sono state sequestrate, poiché considerate provento di vendita di droga.

L’uomo è stato arrestato e, all’esito del giudizio direttissimo, condannato a 8 mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 4mila Euro.