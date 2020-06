CAPUA – Nel pomeriggio di ieri un ladro in solitaria ha tentato un colpo nella frazione di Sant’ Angelo In Formis introducendosi in un locale magazzino all’interno di un’abitazione privata. I proprietari, sentiti dei rumori, hanno allertato i carabinieri della stazione locale che prontamente intervenuti hanno colto Paparlian John, romeno 40enne, in flagranza di reato.