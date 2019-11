Beve candeggina. 65enne finisce in ospedale

VILLA LITERNO (Christian e Lidia de Angelis) – Tragedia sfiorata, uomo anziano grave in ospedale, dopo aver ingerito della candeggina. Ieri un uomo di 65 anni è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale Moscati di Aversa, per i forti dolori che accusava dopo aver ingerito della candeggina. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un incidente o un gesto volontario. Secondo quanto appreso il 65enne era in casa, a via Caserta, e ha ingerito il prodotto nocivo in quantità non fatali, è stata necessaria una lavanda gastrica, pare non sia in pericolo di vita. Forse una distrazione che ha portato il malcapitato a bere la candeggina al posto dell’acqua.