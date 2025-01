Beve candeggina nel supermercato, 42enne d’urgenza al pronto soccorso

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

TEANO – Un episodio di grave malessere psicologico si è trasformato in un intervento d’urgenza dei sanitari del 118 a Teano.

Il caso, emerso in queste ore, è avvenuto giovedì mattina quando, in un supermercato situato in via Sturzo, un 42enne ha preso dagli scaffali un fusto di candeggina, aprendolo e iniziando a bere la sostanza tossica, davanti agli occhi increduli dei clienti.

E sono stati proprio loro a chiedere aiuto, chiamando un’ambulanza del 118 accorsa nel supermercato.

L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Sessa Aurunca.