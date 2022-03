SAN FELICE A CANCELLO – Una donna di 80 anni è finita al pronto soccorso dell’ospedale di San Felice a Cancello dopo aver ingerito per errore un bicchiere di anticalcare, scambiato per acqua. L’anziana è stata soccorsa e stabilizzata. E’ stata trasferita poi nell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano per accertamenti. Da tempo soffre di disturbi psichiatrici.