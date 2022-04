Bimba di 10 mesi accusa un malore. L’odissea in ospedale del papà sindaco: “E’ stata fortunata, ma se capita ad altri piccoli?”

ROCCAMONFINA – Brutta avventura per Carlo Montefusco, sindaco di Roccamonfina. La figlia di 10 mesi infatti ha avuto un malore improvviso ed è stata portata in ospedale, a Sessa Aurunca. Ora sta meglio ed è stato il papà a raccontare l’accaduto sui social: “La mia bambina di 10 mesi all’improvviso ha avuto febbre molto alta, vomito, completamente abbattuta, quasi svenuta. Dopo averla trattata subito a casa con antipiretici ed idratazione, l’ho portata in ospedale a Sessa Aurunca.

Le fanno un tampone risultato “negativo” e mi dicono che per la visita pediatrica occorre aspettare un minimo di tre ore in sala d’attesa, essendo l’unica pediatra di turno impegnata in sala parto. C’era un’altra famiglia ad attendere con un bambino che stava altrettanto male. Come si può, per un’emergenza pediatrica, attendere in una sala fredda 3 ore al pronto soccorso?

Ho subito segnalato – continua il primo cittadino – il disservizio al Direttore del distretto sanitario, che ringrazio per la sua disponibilità ed umana vicinanza. Riesco a far visitare, tramite amici di amici, la mia piccola che dopo un’ora si riprende.

Riflessione: a Mariagiovanna il papà farmacista, le ha potuto immediatamente somministrare dei farmaci ed ha avuto la fortuna di essere visitata da un pediatra esperto anche di notte… ma se capita ad altri bambini?