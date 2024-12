Bimba di 5 anni cade e batte la testa, in prognosi riservata all’ospedale Santobono

Dopo l’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale San Rocco i medici hanno optato, data la criticità delle condizioni della piccola, per il trasferimento all’ospedale partenopeo

SESSA AURUNCA – Incidente domestico, ieri pomeriggio, in località Fontana Randina, a Sessa Aurunca per una bambina di 5 anni che cadendo ha battendo, violentemente, la testa. Dopo la corsa, con mezzi propri, all’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca i medici hanno optato, date le condizioni della piccola, per il trasferimento in eliambulanza all’ospedale Santobono di Napoli.

L’incidente nell’ abitazione di famiglia lungo la Provinciale. Al momento dell’arrivo al nosocomio partenopeo specializzato nella cura delle patologie infantili la piccola appariva in condizioni serie