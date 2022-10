Bimba di 7 anni stuprata in un asilo abusivo

CASTEL VOLTURNO– Blitz dei poliziotti lungo la Domiziana. Una segnalazione informava gli agenti di urla di bambini, con probabile violenza sessuale. Ed infatti all’arrivo delle forze dell’ordine nell’immobile, si è scoperta la presenza di una bambina di 7 anni che dal responso medico risultava essere stata violentata. La coppia che vive nell’appartamento, adibito ad asilo abusivo, all’arrivo dei poliziotti ha provato a scappare. Quando la notizia si è diffusa, sul posto sono arrivati circa 20 stranieri con fare aggressivo nei confronti dei poliziotti. Li hanno minacciati e poi la folla ha provato a difendere i due concittadini fermati. Si è sfiorata la rissa. A quel punto però gli agenti sono riusciti comunque ad ammanettare i due, provocando la dispersione dei connazionali. La piccola vittima invece è stata affidata ai servizi sociali. Solo in un secondo momento si è scoperto che si trattava della figlia dell’arrestata. Secondo una prima ricostruzione, la coppia si prendeva cura di altri bambini, 5 o 6, in quell’asilo abusivo, dalle prime ore del mattino fino a dopo pranzo. Indagini in corso per individuare eventuali altre responsabilità.