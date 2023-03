Bimbi con disabilità. All’Asl manca il neuropsichiatra infantile, genitori in rivolta

Carenze mediche nel distretto 15 che abbraccia circa 30 Comuni dell’Alto casertano.

PIEDIMONTE MATESE (gv) Il distretto Asl n. 15, (che abbraccia circa 30 comuni dell’alto Casertano) vede in questi giorni tanti genitori residenti sul piede di guerra perché manca, ormai da mesi, il neuropsichiatra infantile per le visite specialistiche. Quindi, i genitori, sono impossibilitati ad accedere ai servizi essenziali soprattutto per i figli con gravi disabilità. Non posso accedere ai servizi presso centri medici convenzionati con l’Asl e rischiano di perdere i benefici previsti dalle legge 104/92 per gli omessi controlli stabiliti dalla normativa nazionale sulla disabilità.

I comuni interessati sono: Ailano, Alife, Alvignano, Baia e Latina, Caiazzo, Capriati a Volturno, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castello del Matese, Ciorlano, Dragoni, Fontegreca, Formicola, Gallo Matese, Gioia Sannitica, Letino, Liberi, Piana di Monteverna, Piedimonte Matese, Pontelatone, Pietramelara, Prata Sannita, Pratella, Raviscanina, Riardo, Roccaromana, Ruviano, S. Angelo d’Alife, S. Gregorio Matese, S. Potito Sannitico, Valle Agricola