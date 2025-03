Bimbo di 11 anni si accascia a terra mentre gioca con gli amici

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

MADDALONI – Non è in pericolo di vita ma si è temuto tanto per la condizione di salute del bambino di 11 anni che, questa mattina, sabato, si è accasciato a terra mentre giocava con i suoi amici. Sono stati gli stessi compagni ad allertare la famiglia del ragazzo.

Sul posto si è recata un’ambulanza del 118 che ha trasferito il bambino e la mamma dalla zona degli alloggi di proprietà comunale di via Starzalunga, a Maddaloni, all’ospedale.

Vista l’età del ragazzo si è scelto di portare il piccolo all’ospedale Santobono di Napoli, specializzato proprio per le cure ai minori.

Il bambino segnalava di avere un dolore al petto, all’altezza del cuore.