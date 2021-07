Bimbo di 4 anni annega a “Mappatella beach”. Salvato dal 118 e trasferito d’urgenza al Santobono

REGIONALE – Intorno alle ore 18 di ieri, venerdì 9 luglio, il personale del 118 del Chiatamone, a Napoli, come segnalato dalla pagina Facebook ‘Nessuno tocchi Ippocrate’ ha salvato un bambino di 4 anni che stava annegando nelle acque del lungomare Caracciolo, più conosciuto come Mappatella beach. In pochi minuti dalla segnalazione, gli operatori del pronto soccorso sono intervenuti con le manovre salvavita sul piccolo, riverso esanime sul bagnasciuga senza respirare. Sono iniziate da quel momento le manovre di salvavita che sono continuate in ambulanza nel tragitto disperato verso il Santobono di Napoli. Il bimbo è arrivato in ospedale con respiro spontaneo e battito. E’ stato trasferito d’urgenza in rianimazione pediatrica. Gli operatori sanitari gli hanno salvato la vita. Un esempio di efficacia e di efficienza dei presidi sanitari e del personale che ogni giorno lavora nei mezzi di soccorso, sempre più spesso vittima di aggressioni e dell’inciviltà umana.