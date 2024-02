Bimbo di 4 anni muore annegato durante un matrimonio, i genitori del piccolo Davide davanti al giudice

La tragedia nel luglio del 2019

MADDALONI – Si è tenuta oggi, presso il tribunale di Napoli, l’udienza del processo a carico dei quattro imputati, ritenuti responsabili della morte del piccolo Davide Marciano di soli 4 anni di Maddaloni. Si tratta di Alessandro laringe, proprietario della struttura Kora Beach di Pozzuoli, di Fabiana Frascadore e Luigi Ferrazzoli entrambi animatori presso il suddetto locale.

La tragedia si consumò durante un ricevimento. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti che indagarono insieme alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli, il piccolo perse la vita cadendo in acqua mentre l’attenzione dei presenti era stata catalizzata da un’altra bambina, sentitasi male in un altro punto del locale. Il primo a trovare il bimbo riverso sull’acqua fu il fotografo della cerimonia il quale provò anche a rianimarlo senza purtroppo alcun successo. Inutile anche il trasporto all’ospedale puteolano Santa Maria delle Grazie dove medici non poterono fare altro che accertarne il decesso.

Dinanzi al Giudice Monocratico dott. Carlo Bardari hanno deposto i genitori del piccolo Davide, ossia il padre Luigi Marciano, la madre Rosa Russo e la sposa Filomena Caccavale costituitisi parte civile nell’ambito del procedimento ed assistiti dagli avvocati Romolo Vignola e Valerio Stravino