Blitz dei carabinieri del Noe. Sequestrata azienda. Imprenditori denunciati

CURTI – I Carabinieri del Noe di CASERTA nell’ambito dei controlli messi in atto per contrastare gli illeciti in materia ambientale, hanno proceduto, nel comune di Curti, al sequestro di un’azienda agricola di circa 3.300 metri quadri. Durante l’ispezione i militari hanno accertato che l’attività di vendita di prodotti agroalimentari avveniva all’interno di un capannone, con struttura in ferro di circa 160 metri quadri, realizzato in difformità al permesso di costruire. Inoltre, in un’area nelle immediate adiacenze dell’edificio, erano sparsi, direttamente sul nudo terreno, diversi metri cubi di rifiuti putrescenti riconducibili agli scarti della propria produzione (rifiuti urbani indifferenziati) che emanavano esalazioni nauseabonde ed infestati da ratti ed insetti. I titolari dell’azienda sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per gestione illecita di rifiuti ed opere edilizie eseguite in difformità di permesso a costruire. Il valore complessivo del sequestro ammonta a circa 400mila euro.