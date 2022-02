Blitz dei carabinieri: discarica in un allevamento ovino e caprino. Denunciato il proprietario

CARINOLA -Blitz dei carabinieri di Carinola in un’azienda di allevamento ovino e caprino: i militari dell’Arma hanno trovato in questo terreno ubicato nella frazione Nocelleto una quantità enorme di rifiuti pericolosi e non oltre a rifiuti combusti a seguito di un incendio.

Per “la problematica igienico-sanitaria accertata, che è pericolosa per la incolumità pubblica” e i militari hanno sequestrato l’area e deferito il proprietario titolare dell’omonima azienda.

Al titolare è stata ordinata la messa in sicurezza dell’intera area “al fine di eliminare la fonte del pericolo per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità”.