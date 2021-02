VAIRANO PATENORA – Blitz dei carabinieri in un supermercato a Vairano Patenora. Numerosi i clienti trovati all’interno del locale, oltre l’orario consentito, a consumare alcolici e cibarie varie. Chiuso, quindi, per 5 giorni il supermercato della frazione Marzanello per il mancato rispetto delle norme anti Covid emanate dal Governo.