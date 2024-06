Blitz dei carabinieri in un terreno. Venticinque auto rubate pronte a essere cannibalizzate e rivendute: denunciato un 54enne. IL NOME

Il blitz dei militari ha fatto seguito all’arresto di due uomini dopo essere stati sorpresi a rubare …

CASTEL VOLTURNO – E’ il Blitz dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Capua presso l’abitazione di Alfonso Ciotola, 54enne di Castel Volturno, in via Salvator Rosa, dopo il suo arresto per riciclaggio insieme ad Angelo Pagliuca, 54enne di Mondragone.

Mentre il gip Daniela Vecchiarelli del tribunale di Santa Maria Capua Vetere convalidava l’arresto e disponeva i domiciliari per entrambi gli indagati i militari proseguivano le indagini. I carabinieri infatti si sono recati in un terreno pertinente l’abitazione di Ciotola e lì hanno trovato le 25 auto rubate pronte a essere cannibalizzate e rivendute. Per l’uomo è scattata la denuncia per ricettazione.