Blitz dei carabinieri: sequestrato capannone abusivo

L’operazione compiuta unitamente all’Ufficio tecnico del Comune: gli interventi eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso.

SAN MARCELLINO Un sopralluogo di pochi giorni fa del responsabile dell’Area Tecnica del Comune di San Marcellino unitamente al personale della locale stazione dei carabinieri, per l’accertamento di alcuni abusi edilizi in via Ragusa ha portato al sequestro di un “capannone”, ovviamente abusivo. Dall’ordinanza dirigenziale si evince che “gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia sono stati eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso” e quindi devono essere “rimossi ovvero demoliti”.