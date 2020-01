Blitz dei vigili per le strade di S. MARIA C.V. Non rispettano il calendario della differenziata, 3 nei guai

SANTA MARIA CAPUA VETERE – “Prosegue il progetto di tutela ambientale dell’Amministrazione Mirra con l’Assessore al ramo Francesco Petrella che, attraverso l’ottima sinergia tra il personale dell’Ufficio Igiene e il Comando di Polizia Municipale, sta consentendo di contrastare l’errato conferimento dei rifiuti in città. L’ultimo intervento ha permesso di risalire a due attività commerciali e ad un’utenza domestica, tra via Pertini e via Vittorio Emanuele, che sono state sanzionate per non aver rispettato il calendario della raccolta differenziata”. E’ il post pubblicato non più di un’ora fa sulla pagina ufficiale del Comune di Santa Maria Capua Vetere. Due negozi di Santa Maria Capua Vetere e un cittadino, infatti, sono finiti nei guai dopo il blitz della polizia municipale per l’errato conferimento dei rifiuti.