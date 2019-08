Blitz della Finanza alla Reggia. Fermati 4 abusivi. Vendevano gadget durante l’evento “Un’Estate da Re”

CASERTA – In occasione dell’inizio della manifestazione culturale “UN’ESTATE DA RE” il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta ha intensificato i controlli per reprimere la

vendita illegale di gadget vari da parte degli abusivi che “storicamente” stazionano nei pressi del sito monumentale.

Durante l’intera giornata si sono avvicendate pattuglie delle Fiamme Gialle sia in uniforme, allo scopo di scoraggiare gli abusivi, sia in borghese, per sorprendere gli irriducibili all’atto della



vendita. A fine giornata oltre all’attività di controllo e prevenzione, sono stati anche verbalizzati 4 venditori abusivi, già noti alle Forze di Polizia. In particolare due di questi sono stati fermatiall’esterno del monumento nei pressi dei varchi di entrata, mentre gli altri due sono stati sorpresi all’interno della Reggia, nel c.d. “cannocchiale”.

Per i primi è scattato l’ordine di allontanamento ai sensi del decreto “Sicurezza” del 2017, mentre gli altri, che si sono introdotti dentro il complesso monumentale, sono stati denunciati

alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e segnalati alla direzione della Reggia per i provvedimenti di competenza. A tutti è stata poi sequestrata la merce in vendita, consistente in 192 articoli, tra calamite e guide turistiche non autorizzate.

Continua, dunque, lo sforzo operativo della Guardia di Finanza per garantire il decoro delle zone a maggiore vocazione turistica della città capoluogo e reprimere il radicato fenomeno

dell’abusivismo commerciale.