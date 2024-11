Blitz della polizia municipale al mercato, sequestrata la merce a due ambulanti

Entrambi i venditori sono risultati sprovvisti della necessaria autorizzazione amministrativa per l’attività commerciali e pubblica

LUSCIANO – Due ordinanze di convalida e confisca di merce non alimentare sequestrata durante i controlli effettuati al mercato di via Leopardi a Lusciano.

I sequestri hanno riguardato due ambulanti, A.G.e R.L., entrambi sprovvisti della necessaria autorizzazione amministrativa per l’attività commerciali e pubblica. A seguito di controlli responsabili del settore tributi del Comune ordinato la confisca e la distruzione di tutti gli articoli sequestrati ritenuti in idonea alla vendita e non conformi agli standard di sicurezza