Blitz della Polizia. 100 identificati. Multata una sala giochi

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Nelle more dei servizi di controllo del territorio effettuati nella serata di ieri dal Commissariato di Santa Maria Capua Vetere, anche con l’ausilio di alcune unità specializzate del Reparto prevenzione crimine “Campania”, sono state identificate circa 100 persone, controllati diversi individui sottoposti a misure cautelari e controllati diversi esercizi commerciali (cd. sale giochi) per una delle quali, sita in Curti, sono state rilevate irregolarità che saranno sanzionate amministrativamente.