Blitz di carabinieri, finanza ed esercito: 5 aziende, e 17 auto, 2 persone denunciate. 100mila euro di sanzioni

L’operazione si inquadra nell’attività pianificata e finalizzata a reprimere fenomeni attraverso i quali vengono violate le norme ambientali, creando gravi conseguenze in un contesto, quello di Terra dei Fuochi già significativamente provato dall’alta incidenza sulla salute dei cittadini dai tassi di inquinamento dell’area.

Controlli a tappeto delle forze dell’ordine nel casertano per il contrasto ai crimini legati alla Terra dei fuochi e all’inquinamento ambientale. Un’azione interforze (Esercito, finanza, carabinieri, polizia, municipale) è stata messa in campo a Marcianise e Capodrise, dove sono state controllate 5 attività commerciali e 17 autovetture; 8 persone sono state identificate, 2 sono state stata denunciate e 3 sono state sanzionate.

Nello specifico a Marcianise, dopo alcuni controlli effettuati in una fonderia, il titolare è stato multato per circa 26mila euro per la gestione dei rifiuti accumulati, rottami e ferraglia. Sempre a Marcianise al termine di un’operazione di verifica in un’attività di auto demolizione sono emerse delle violazioni sulla corretta tenuta e compilazione dei registri di carico e scarico, la gestione illecita di rifiuti (cavi, rame, ferro e materiale plastico) ed uno scarico di acque reflue senza autorizzazione. Il proprietario è stato sanzionato per circa 48mila euro e sono state sequestrate due aree dell’attività per circa 1500 metri quadri.

A Capodrise, invece, dopo un controllo in un deposito di materiale elettrico e impianti, il titolare è stato multato per detenzione incompleta e non corretta del registro di carico e scarico e per la gestione non conforme di rifiuti: per lui è scattata una sanzione di circa 38mila euro.