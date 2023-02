BLITZ DI CARNEVALE. Panifici sporchi e pedane con chiodi e vernice per cuocere il pane. ECCO DOVE SONO SCATTATE LE CHIUSURE

AVERSA – Pane cotto con legna di pallet: lo hanno scoperto i carabinieri del Nucleo Antisofisticazione (Nas) di Caserta (CLICCA PER LEGGERE I PRIMI DETTAGLI) in seguito ai controlli “di Carnevale” effettuati in attività del settore alimentare.

Dopo le ispezioni, i militari hanno chiuso tre panifici tra Aversa e Casaluce, in cui sono state riscontrate gravi carenze igienico sanitarie dovute alla mancanza di pulizia degli ambienti; sono emerse però anche carenze strutturali degli ambienti.

In una delle attività, i carabinieri hanno scoperto che per alimentare il forno di cottura del pane venivano

utilizzati pallets interi, pedane ancora verniciate e con i chiodi. Sono state elevate multe per migliaia di euro.