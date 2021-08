Blitz in una villa di CASTEL VOLTURNO, centrale di spaccio. Un arresto

CASTEL VOLTURNO – Un blitz, eseguito in sinergia da Vigili Urbani e militari dell’Esercito, ha portato alla luce una vera e propria piazza di spaccio.

I caschi bianchi, insieme ai militari del raggruppamento Campania (secondo gruppo tattico Golf Terra dei Fuochi), si sono introdotti all’interno dell’edificio in zona Destra Volturno, trovando tonnellate di rifiuti illegalmente smaltiti e un ingente quantitativo di droga: 600 grammi di eroina pronta ad essere piazzata sul territorio.

La villa è stata individuata dopo un meticoloso pedinamento di alcuni cittadini africani, nonché mediante l’uso di droni.

Tra cumuli di immondizia di ogni tipo, vi erano pacchi già pronti per essere spediti in Africa, risultato presunto di saccheggi in abitazioni del litorale.

All’interno della villa è stato trovato un uomo ghanese, tratto in arresto dalle forze dell’ordine per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e sversamento illecito di rifiuti.

L’immobile è stato sottoposto a sequestro. I proprietari, avvertiti, dovranno provvedere alla sua bonifica.