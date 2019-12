Blitz in un’officina abusiva. Militari scoprono operaio a nero che prende il reddito di cittadinanza

MARCIANISE/CARINARO – Militari appartenenti alla Stazione Carabinieri Forestale di Marcianise, nel corso di un controllo presso un’officina artigianale, sita in comune di Carinaro in via Petrarca, operante nel settore della lavorazione del ferro, telai in ferro ed alluminio per la produzione di infissi, porte e per lavori di settore, hanno accertato che la stessa era completamente abusiva e che operava in assenza di qualsivoglia atto autorizzativo, nonché che sussistevano diverse illiceità nei riguardi della normativa ambientale, oltre che a disvelare la presenza di un operaio assunto a nero che percepiva il reddito di cittadinanza da sette mesi.

All’interno dei locali è stata acclarata la presenza di macchinari quali troncatrice, avvitatori, compressore ad aria, sega a nastro, sega circolare e due saldatrici funzionanti, nonché banchi di lavoro, scaffalature per attrezzi e materie prime.

Inoltre sul banco da lavoro era presente un’anta in ferro di recente lavorazione, verniciata con pittura di colore grigio. All’interno delle stanze ed in diversi punti del cortile si rinvenivano più contenitori quali bidoni e bidoncini, utilizzati per la raccolta dei rifiuti prodotti nel processo di lavorazione.