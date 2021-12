Blitz interforze: due attività sequestrate nel Casertano

SAN NICOLA LA STRADA -Due attività e due veicoli sequestrati, 4 persone denunciate, e aree per 1700 metri quadrati sotto chiave. E’ questo il bilancio di un’operazione interforze a San Nicola la Strada nell’ambito del contrasto al fenomeno dello smaltimento illecito di rifiuti nella Terra dei Fuochi.

Ai controlli hanno preso parte 12 equipaggi per un totale di 30 unità, nelle località e nei siti in cui abitualmente vengono abbandonati e quindi conferiti in modo illecito i rifiuti sul territorio, controllando 4 attività imprenditoriali e commerciali e sequestrandone due, 15 persone identificate di cui 4 denunciate e sanzionate, 1.700 mq di aree sequestrate, 2 veicoli controllati e sequestrati. Sanzioni comminate pari a 4.000 euro.

Nel dettaglio la composizione delle pattuglie interforze ha compreso: 3 equipaggi (8 unità) del Raggruppamento Campania dell’Esercito su base 8° Reggimento Bersaglieri, 1 equipaggio (4 unità) Polizia di Stato di Caserta, 1 equipaggio (2 unità) Carabinieri di San Nicola la Strada (Ce), 1 equipaggio (4 unità) Carabinieri Forestale di Marcianise (Ce), 1 equipaggio (2 unità) Polizia Municipale di San Nicola la Strada (Ce), 1 equipaggio (3 unità) Guardia di Finanza territoriale di Caserta , 1 equipaggio (1 unità) Guardia di Finanza nucleo ROAN di Napoli , 1 equipaggio (2 unità) Polizia Metropolitana di Napoli, 1 equipaggio (2 unità) ICQRF Italia meridionale, 1 equipaggio (2 unità) ARPAC di Caserta.