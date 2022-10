Blitz interforze, sequestrata officina, scattano due denunce

CASERTA/CASAGIOVE/ PARETE – Nell’ambito di una operazione interforze per la repressione dei reati ambientali e dello smaltimento abusivo di rifiuti, il 27 settembre, nel comune di Parete, esercito e polizia metropolitana hanno sequestrato, per molteplici reati e irregolarità, un’officina meccanica, denunciato e sanzionato per oltre 176mila euro. Il giorno dopo, ad Acerra, unità dell’esercito e carabinieri forestali e territoriale hanno verificato un’altra autofficina meccanica elevando sanzioni per circa 70mila euro per irregolarità nella gestione di rifiuti speciali. Il 28 settembre è stata sequestrata un’attività commerciale, confiscato un veicolo ed elevate sanzioni amministrative per circa 250mila euro, oltre che denunciato due persone nei comuni di Caserta e Casagiove. Il 29 settembre le forze dell’ordine hanno posto sotto sequestro altre due attività, denunciato due persone ed elevato sanzioni amministrative per circa 158mila euro nei comuni di Casamarciano, Comiziano e Tufino.