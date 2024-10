BLITZ NEL NEGOZIO DEL TARÌ. Sequestrati orologi ROLEX da oltre centomila euro: titolare multato

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

MARCIANISE – Gli agenti della questura di Caserta nelle scorse ore hanno operato un controllo all’interno di un’attività operante nel Centro Orafo Tarì di Marcianise.

Gli agenti hanno scoperto, assieme ai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro, la presenza all’interno dell’attività di una lavoratrice a nero. Ma non si tratta dell’unica irregolarità.

Infatti, la società vendeva orologi di lusso al dettaglio, nonostante l’autorizzazione di vendita emessa dalla questura di Caserta fosse legata alla sola attività all’ingrosso.

Le transazioni, inoltre, non venivano inserite nel registro che, dall’inizio della vita del negozio, risultava praticamente vuoto.

La titolare, C.D.A., è stata multata per il commercio al dettaglio di oggetti preziosi, attività per la quale non era autorizzata.

I poliziotti hanno inoltre sequestrato ben 6 orologi di lusso, 5 Rolex modello Datejust, Date, Daytona Dweller e YAcht Master, e un Patek Philippe. Insieme a questi, sotto sigilllo anche scatole e pochette sempre a marchio Rolex e Tudor.

Dubbi, infine, gli agenti hanno avuto sulla reale gestione dell’attività. il fratello della legale rappresentante dell’impresa, il signor G.D.A., infatti, si presentava e si muoveva come il dominus, accogliendo i poliziotti e mostrandogli documenti e aprendogli la cassaforte.

G.D.A. è un volto noto alle forze dell’ordine, avendo diversi precedenti di polizia nel suo passato.