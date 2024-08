Bollette idriche viziate: “Oltre 100 euro di risarcimento per i cittadini: ecco perché”

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP CLICCA QUI https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) – Centoventi euro: è l’indennizzo cui avrebbero diritto i residenti/contribuenti di San Nicola per ogni anno di fatturazione idrica dal 2018 ad oggi.

Significa che, secondo la teoria che sarebbe stata avanzata da un’interpretazione degli ultimi interventi dell’Arera, ogni fattura notificata dal Comune, relativamente ai consumi idrici, risulta viziata.

È quanto sostiene Vincenzo Battaglia, che inizia già il nuovo filone di cause contro l’amministrazione comunale di Vito Marotta. In particolare, dice: “Il comune disattende gli obblighi predisposti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente.

E precisa “I cittadini sannicolesi, in queste ore, stanno ricevendo le fatture idriche per i consumi anno 2023, tali bollette presentano (per l’ennesima volta) delle criticità/errori che attribuiscono ai cittadini indennizzi, pari ad un totale di 120 euro, da corrispondere sulle bollette future”.

Nello specifico, il commercialista, già noto per il filone delle cause sulla prescrizione delle bollette idriche, ritiene che l’indennizzo sarebbe dovuto per i ritardi in cui anno dopo anno è incorsa l’amministrazione. E non si esclude che si avvieranno nuovi procedimenti dinanzi al giudice di pace di Caserta.