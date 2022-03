Bomba davanti alla chiesa di don Patriciello nel giorno del suo compleanno

CAIVANO/ORTA DI ATELLA (Lidia e Christian de Angelis) Bomba fatta esplodere fuori la Chiesa per intimidire Don Maurizio Patriciello. Ieri intorno alle ore 4, un forte boato. Un’esplosione davanti al cancello della Chiesa del Parco Verde di Caivano. L’attentato è stato fatto proprio nel giorno del compleanno di Don Maurizio. L’attentato è una chiara minaccia, un avvertimento diretto a Padre Maurizio Patriciello, il parroco simbolo della lotta alla criminalità nell’Area Nord di Napoli a confine con Orta di Atella. Un sacerdote che da anni lotta e combatte contro la Terra dei Fuochi e la criminalità che gestisce e la fa da padrone in un territorio martorizzato e abbandonato, dove la mano della criminalità si fa strada, per reclutare giovani e persone che vivono nel disagio economico e nella precarietà. Stamani una importante iniziativa promossa dal Comitato di Liberazione dalla camorra- Area Nord di Napoli, per esprimere solidarietà e vicinanza all’eroico e valido sacerdote, che non si è mai lasciato intimidire da questi criminali scellerati e senza scrupoli, è un religioso ed esempio per tutti, i cittadini sono con lui e credono in lui e nella sua battaglia.